Два корабля ВМФ РФ прибыли 5 июля в порт Шанхая с дружественным визитом. Это первый с окончания антиковидных ограничений заход российских кораблей в Шанхай.

Корветы «Громкий» и «Совершенный» пришвартовались у пристани одной из военных баз ВМС Народно-освободительной армии Китая, расположенной у устья реки Хуанпу в Янцзы.

Ожидается, что в ходе визита они примут участие в совместных учениях с китайскими ВМС, которые должны продемонстрировать прочное военное сотрудничество между двумя странами.

В начале июля министр обороны Китая Ли Шанфу в Пекине встретился с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым. Китайский министр выразил тогда надежду, что ВМС НОАК и ВМФ России будут чаще проводить совместные патрули и учения.

Корветы «Громкий» и «Совершенный» в июне сначала прошли через воды вдоль восточного побережья Тайваня, поддерживаемого США, а затем мимо японского острова Окинава, где базируется американский контингент. Для контроля и противодействия им Япония направляла по маршруту корабли, а Тайвань — самолеты.

Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Желтом море в рамках учений ШОС. С 2012 года вне рамок ШОС проходят ежегодные специализированные военно-морские учения «Морское взаимодействие», направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

Как указал в интервью российской газете «Ведомости» директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин, нынешние маневры ВМС НОАК и двух корветов из состава ВМФ РФ не будут проводиться под маркой «Морское взаимодействие». «Громкий» и «Совершенный» не пересекали 12-мильную зону около Тайваня, но действительно прошли рядом, так как это был для них кратчайший путь. Тайвань же, по своим соображениям, воспринял это как некую угрозу с политической точки зрения, указал Кашин.

В декабре 2022 года — впервые с начала войны в Украине — Китай и Россия провели совместные недельные учения «Морское взаимодействие-2022» в Восточно-Китайском море. Как отмечало издание South China Morning Post (SCMP), маневры проходили на самом близком расстоянии к Тайваньскому проливу за всю десятилетнюю историю этих учений.