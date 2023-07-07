17 машин быстрого реагирования для тушения аэродромов в ближайшие недели будут доставлены в Украину, сообщило минобороны Великобритании. Техника предоставлена Королевскими военно-воздушными силами, пожарно-спасательной службой оборонного ведомства и правительством Уэльса.

Украинские пожарные уже провели недельные учения в британском Виттеринге для ознакомления с техникой. Министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что эти машины повысят возможности Киева по защите инфраструктуры в условиях ракетных и беспилотных атак.

Автомобили были доставлены из разных уголков Великобритании на военную базу в Кембриджшире, где персонал осматривает их и готовит перед отправкой в Украину.

Британская пресса отмечает, что Киеву будут отправлены пожарные машины двух моделей: Rapid Intervention Vehicle и Major Foam Vehicle. Они были разработаны специально для мгновенного тушения пожаров на военных аэродромах, но могут применяться и в других условиях.

«Мы также рассматриваем возможность дополнительной поддержки украинской военной пожарной службы в будущем», - добавил Уоллес.

Противопожарная техника предоставляется Украине помимо другой помощи, одобренной ранее Лондоном. Так, в середине июня Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 92 млн фунтов (около $116 миллионов). Он будет содержать вооружение для повышения эффективности украинской ПВО.

Как говорится в сообщении британского правительства, соответствующее оборудование планируют приобрести через Международный фонд для Украины (IFU) уже в ближайшие месяцы – «для усиления способности Украины защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на фронте».

Как писал TRT на русском, в мае Лондон пообещал передать Украине ударные беспилотники и сотни зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

В целом Великобритания за последний год стала одним из основных военных союзников Украины. В прошлом году Лондон предоставил Украине военную поддержку на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (€2,6 млрд), поставил Киеву ракеты малой дальности и танки Challenger, а также обучил 15 тыс. украинских военнослужащих на британских военных базах.