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В заповедник Орманья привезли на лечение 5-месячного медвежонка
В Центр спасения и реабилитации диких животных в заповеднике Орманья провинции Коджаэли привезли на лечение 5-месячного медвежонка из провинции Сакарья. У животного диагностировали гематомы передних лап и повреждение шейных позвонков. После лечения его планируют снова отпустить в естественную среду обитания. #Турция #Коджаэли #Орманья #медвежонок #Сакарья #ветеринары
В заповедник Орманья привезли на лечение 5-месячного медвежонка / Others
7 июля 2023 г.
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