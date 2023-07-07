В заповедник Орманья привезли на лечение 5-месячного медвежонка

В Центр спасения и реабилитации диких животных в заповеднике Орманья провинции Коджаэли привезли на лечение 5-месячного медвежонка из провинции Сакарья. У животного диагностировали гематомы передних лап и повреждение шейных позвонков. После лечения его планируют снова отпустить в естественную среду обитания. #Турция #Коджаэли #Орманья #медвежонок #Сакарья #ветеринары