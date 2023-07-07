6 июля в Баку прошла министерская встреча Движения неприсоединения – организации, на которую власти Азербайджана делают очень большую ставку в своей внешней политике. Хотя Движение неприсоединения появилось задолго до того, как Азербайджан обрел независимость, многие отмечают — именно азербайджанский лидер Ильхам Алиев помогает ему идти вперед.

«В Движении неприсоединения какое-то время назад отсутствовала институционализация, и мы занялись созданием для ДН определенных политических институтов, — сказал изданию «Вестник Кавказа» председатель правления Центра анализа международных отношений в Азербайджане. Фарид Шафиев. — Так, было создано молодежное Движение неприсоединения с центром в Баку — это наша первая инициатива. Вторая инициатива Азербайджана — парламентская организация Движения неприсоединения. Следующим важным моментом является активность Движения неприсоединения на фоне пандемии. На период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения пришлась пандемия, и организация стала помогать бедным странам, пострадавшим от COVID-19. Также через Движение неприсоединения был внесен вклад в укрепление принципов международного права, особенно принципов суверенитета и территориальной целостности».

Теперь у Баку новая цель — создать на базе Движения неприсоединения женскую организацию. «В настоящее время мы также работаем над созданием женской платформы Движения неприсоединения. Благодаря этим шагам, направленным на обеспечение институциональной устойчивости, мы, несомненно, оставим успешное наследие будущим председателям», — сказал Ильхам Алиев на встрече.

При этом едва ли не самой важной новостью со встречи стало участие в ней министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана. Напомним, что после войны 2020 года в отношениях между Баку и Тегераном наступили непростые времена. Иранские водители незаконно поставляли топливо в Карабах, что в 2021 году заставило Баку пойти на жесткие меры. Но пиковой точкой в ухудшении отношений стала атака на азербайджанское посольство в Тегеране, в ходе которой один охранник дипмиссии погиб, а двое получили ранения. После этого посольство Азербайджана в Тегеране приостановило работу, и многие ждали развязки ситуации. Попытки достичь ее предпринимались — весной стороны провели несколько раундов интенсивных переговоров.

Тем большее внимание привлек визит иранского министра в Баку и его встреча с президентом Алиевым. Это явно выходит за рамки программы мероприятия, на которое он формально приехал, тем не менее, Хосейн Амир Абдоллахиан сказал свое слово и на нем. «Нашей главной целью должно стать укрепление верховенства закона и справедливости в мире, потому что причиной большинства кризисов и войн является грубое и повсеместное нарушение закона и пренебрежение ценностями», — сказал он на министерской встрече. И перешел к ситуации в регионе: «Что касается ситуации в Украине и на Кавказе, мы еще раз подчеркиваем необходимость прекращения войны в этой стране и ее политического решения. Мы считаем, что разрешить споры в регионе Южного Кавказа также можно мирным путем».

На встрече с Ильхамом Алиевым иранский министр затронул тему развивающихся транспортных коридоров, на которые делает ставку Баку. «В ходе беседы с удовлетворением была отмечена возросшая в последнее время динамика торгово-экономических связей, состоялся обмен мнениями о перспективах развития транспортного коридора Север-Юг, а также, наряду с этим маршрутом, — коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджан», — говорится на сайте президента Азербайджана. Во втором случае имеется в виду маршрут через север Ирана, который рассматривается как альтернатива Зангезурскому коридору через юг Армении.

«Мы заинтересованы во всех дорогах», — сказал в беседе c TRT на русском глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. Он также дал понять, что в Баку положительно оценивают сигналы, поступающие из Тегерана.

«Надо отметить, что иранская сторона предпринимает действия по нормализации отношений, и это логично — потому что именно иранская сторона является инициатором тех сложностей, которые возникли ранее, — сказал Мамедов. — Были и информационные кампании против Азербайджана, и военные учения, и, наконец, теракт в посольстве. Я так понимаю, что Азербайджан озвучил свои требования, чтобы отношения стали нормализовываться. Встреча Движения неприсоединения — хороший повод, чтобы обсудить возникшие проблемы, но Баку по-прежнему ждет конкретных действий. Нормализация не будет простой».

Одним из главных моментов для Баку, по словам эксперта, является ход судебного разбирательства и наказание, которое понесут нападавший на азербайджанское посольство и организаторы теракта. Следствие уже завершено, но азербайджанские власти пока никак его не комментировали.