Цифры, приведенные в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США Bureau of the Census, свидетельствуют о том, что объем импортируемых из России в США товаров в мае подскочил более чем в два раза.

Если в апреле текущего года США получили товаров из России на $215,6 млн, то в мае этот объем вырос до $504 млн. При этом экспорт американских товаров в Россию в отчетном месяце сократился до $60 млн с $65 млн в апреле.

Общий объем американского импорта из всех стран в мае превысил $264 млрд. Ведущие показатели среди импортеров по итогам месяца у Китая ($35,9 млрд), Канады ($36,8 млрд), Мексики ($41,4 млрд), а также Евросоюза ($48,7 млрд).

Объем экспорта американских товаров в Россию в прошлом году оказался рекордно низким за все время подсчетов, упав до $1,7 млрд долларов с $6,4 млрд, показанных в 2021 году. Импорт российских товаров в США в 2022 году также сократился примерно в два раза, с $29,6 млрд до $14,45 млрд.

Дефицит торгового баланса США в мае сократился на $5,5 млрд или на 7,3% до $69 млрд. Вызвано это тем, что импорт товаров упал до самого низкого уровня с конца 2021 года.

Эксперты, как сообщает Bloomberg, связывают это с выросшей стоимостью заимствований в США, что замедляет внутренний спрос. Еще одной причиной стало сокращение американскими потребителями своих расходов на товары в пользу услуг. Падение импорта свидетельствует о том, что американские компании сосредоточены на том, чтобы их запасы в большей степени соответствовали поведению покупателей и объемам продаж.

Хотя снижение дефицита могло способствовать экономическому росту в США во втором квартале, экономисты не ожидают, что торговля окажет такое же положительное воздействие на экономику, как и в прошлые годы. Одна из причин в том, что спрос на товары за рубежом в целом также имеет тенденцию к снижению.