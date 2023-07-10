На прошлой неделе у Владимира Зеленского было важное турне, охватывающее сразу несколько стран, неравнодушных к происходящему в Украине. Визит в каждую из столиц был особенным — где-то украинского лидера ждала радостная встреча, а где-то и тяжелый, не слишком приятный разговор.

Например, явно раздосадованным Владимир Зеленский выглядел после визита в Софию. Президент Болгарии Румен Радев пытался убедить всех, что поддерживает Украину, но на просьбу предоставить Киеву вооружения все же ответил отрицательно.

«Продолжаю утверждать, что у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше оружия вряд ли приведет к этому решению. Мы также хотели бы больше слышать слово «мир». Ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира. Я считаю, что на данный момент мы не использовали все дипломатические средства для работы в этом направлении», — сказал он, добавив, что на нем лежит ответственность за обороноспособность собственной страны.

«Уже в первый день я осудил агрессию против вашей страны. В первые месяцы Болгария протянула руку помощи тысячам граждан Украины, и многие из них продолжают находиться под защитой болгарского государства», — сказал Румен Радев. Тем не менее, он избегал использовать главное слово «война», заменяя его везде словом «конфликт».

Но этого, очевидно, Зеленскому было недостаточно. «Он считает — нет, это эскалация давать Украине помощь. А я считаю, что это защита. Это совершенно другая философия. Я не буду критиковать президента, я в гостях, я уважаю ваше государство, я уважаю ваш выбор, — сказал президент Украины. — А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит. Не хватит, это просто невозможно. Я не хочу унижать армию Болгарии, но нам нашего оружия тоже не хватало, нам его давали партнеры».

Следующими точками на пути Зеленского были Прага и Братислава, и там его настроение было намного лучше. «Особенно хочу поблагодарить за каждый украинский флаг, который я видел по дороге из аэропорта, меня это тронуло», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

Тот тоже нашел приятные слова для гостя: «Мы должны сделать все для того, чтобы украинское контрнаступление было успешным». И добавил, что с февраля 2022 года Чехия передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 млн единиц среднекалиберных и крупнокалиберных боеприпасов и 380 тыс. артиллерийских снарядов, а также направила 1,5 млрд крон (€63 млн) на гуманитарную помощь. Наконец, Петр Павел заявил: «Украину в ее стремлении в НАТО и ЕС нужно поддерживать. Мы сделаем все для этого».

Не хуже прошла и встреча с президентом соседней Словакии — Зузаной Чапутовой.

«У нас была хорошая встреча тет-а-тет с Зузаной. И очень содержательная встреча на уровне наших делегаций. Украина и Словакия сегодня точно сильнее», — сказал Зеленский, давая понять, что у него со словацкой коллегой очень высокий уровень взаимопонимания.

Кстати, Zuzana — это еще и название словацкой самоходной гаубицы, которая уже поставляется Киеву.

«Накануне подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana-2. Конечно, мы работаем и ради других совместных производств: производства снарядов, орудий», — сказал Владимир Зеленский. — Отдельно я хочу отметить благодарность за помощь Словакии нашей защите от российского террора ракетами и дронами. Словакия предоставила нам очень нужные системы противовоздушной обороны, предоставила самолеты. И я благодарен вам за каждую спасенную жизнь в Украине благодаря этим системам ПВО и самолетам. Пожалуйста, знайте: Словакия действительно помогает приближать мир».

Но кульминацией президентского турне стал Стамбул.

Встретившись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ровно на 500-ый день с начала войны, он обсудил с ним целый ряд тем, включая особую роль турецкой дипломатии в посредничестве между сторонами конфликта.

«Сегодня мы сосредоточились прежде всего на том, как лидерство Турции и ваше личное, господин президент, может помочь восстановить мир и нормальный международный порядок, когда интересы всех наций сбалансированы», — поприветствовал коллегу Владимир Зеленский.

«Мы фактически продемонстрировали нашу солидарность с Украиной с помощью конкретной помощи, которую мы оказали. Мы были страной, которая приложила больше всего усилий для прекращения войны путем переговоров», — ответил Реджеп Тайип Эрдоган.

Лидеры обсудили совместные проекты в области военно-промышленного комплекса, которые совместно разрабатывают Турция и Украина, в частности производство беспилотников. Но главной темой, конечно, стала судьба перевозок по Черному морю, сближающем Украину и Турцию, и особенно зерновой сделки.

«Черное море должно быть пространством безопасности, сотрудничества, а не войны и каких-либо кризисов или так называемых замороженных конфликтов, которые могут в любой момент снова разгореться и ударить по жизни и людям. Я благодарен Турции за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган решил напомнить о зерновой сделке, которая была заключена при участии в Турции ровно год назад — в июле 2022 года. «Я хотел бы, чтобы срок действия инициативы, которая обеспечивает нуждающимся около 33 млн тонн зерновых за один год, был продлен до его истечения 17 июля», — сказал турецкий лидер. И добавил, что Анкара «приложит усилия, чтобы увеличить срок до 2 лет».

Однако, возможно, самым приятным впечатлением от всего турне для Владимира Зеленского стала встреча с пятью командирами, оборонявшими Мариуполь и завод «Азовсталь». После вынужденной сдачи в плен, они были переданы в Турцию, но теперь вернулись в Украину на одном самолете с президентом. В Москве это вызывало серьезное недовольство — там утверждали, что пленные бойцы должны были оставаться в Турции до окончания активной фазы боевых действий. Владимир Зеленский, впрочем, отказался отвечать на вопрос, на каких условиях ему удалось вернуть национальных героев. Он лишь сказал, что это произошло «по результатам переговоров с турецкой стороной».

Примечательно, что по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, совсем скоро, «в течение двух месяцев», с визитом в Турцию должен приехать и президент России Владимир Путин. Это позволит обсудить новые шаги в урегулировании российского-украинского конфликта и устранить любые возникшие недопонимания.