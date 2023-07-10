10 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В США в защиту кораллового рифа устроили подводный концерт
Во Флориде прошел фестиваль подводной музыки в защиту коралловых рифов. Музыкантов изображали дайверы в костюмах русалки, а музыка транслировалась местной радиостанцией через водонепроницаемые динамики, подвешенные под лодками. Большой Флоридский Риф — единственный живой коралловый барьерный риф в континентальной части США. #США #Флорида #риф
В США в защиту кораллового рифа устроили подводный концерт / Others
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