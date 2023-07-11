Что нужно знать о поставках США кассетных боеприпасов Украине

Информация о том, что США могут направить Украине кассетные боеприпасы в рамках пакета помощи на сумму 800 млн долларов, вызвала негативную реакцию со стороны членов НАТО, ООН и законодателей-демократов. #trtнарусском #сша #нато #украина #турция #трт #новости