11 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Что нужно знать о поставках США кассетных боеприпасов Украине
Информация о том, что США могут направить Украине кассетные боеприпасы в рамках пакета помощи на сумму 800 млн долларов, вызвала негативную реакцию со стороны членов НАТО, ООН и законодателей-демократов. #trtнарусском #сша #нато #украина #турция #трт #новости
Информация о том, что США могут направить Украине кассетные боеприпасы в рамках пакета помощи на сумму 800 млн долларов, вызвала негативную реакцию со стороны членов НАТО, ООН и законодателей-демократов. / Others
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