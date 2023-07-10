Президент США Джо Байден мог бы завершить войну в Украине за пять минут, если бы Киев отказался от перешедших под контроль России территорий, однако Киев не согласится на такой путь, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Так он прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт в первые сутки своего президентства в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

Он добавил, что у Трампа «однажды» был шанс окончить конфликт, когда Дональд Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год.

«Однажды в свое время у Дональда Трампа уже были эти 24 часа. Мы были на войне, не на полномасштабной войне, но мы были на войне, и, как я предполагаю, в его распоряжении было это время, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты», — считает президент Украины.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он предстоящими выборами в США и продолжением оказания помощи Киеву Вашингтоном после них, Зеленский сказал, что это внутриполитический вопрос Штатов. В то же время, добавил он, Киев надеется сохранить двухпартийную поддержку.

Зеленский не стал оспаривать публикацию Washington Post о том, что украинские власти рассказали главе ЦРУ Уильяму Бернсу во время его недавней поездки в Киев, что целью нового контрнаступления является приближение к границам Крыма, а затем начало переговоров с Москвой.

По словам украинского президента, это «абсолютно ясная, логичная риторика». Что касается окончания боевых действий, Зеленский считает, что они должны завершиться «справедливостью и миром», восстановлением территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что окончание «горячей стадии» конфликта и его замораживание не означают его завершения.

Трамп, комментируя войну в Украине, не раз говорил, что решил бы его быстро, «в течение 24 часов». В случае победы на выборах он пообещал позвонить для решения ситуации президенту России Владимиру Путину и Зеленскому. Кроме того, политик критикует шаги Байдена в отношении Украины: «Он систематически, но, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной». В интервью Reuters в июне Трамп не исключил, что Украине придется отказаться от части территорий.