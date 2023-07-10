Отъезд сотен наемников ЧВК «Вагнер» из Центральноафриканской Республики (ЦАР) является частью «ротации сил», а не окончательным выводом частной военной компании из страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем, его слова приводит Reuters.

Мокпем прокомментировал отъезд бойцов фразой: «Одни ушли, другие придут». Источник Reuters подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что сотни бойцов недавно улетели из ЦАР.

Накануне журналисты Jeune Afrique выяснили, что 500-600 наемников ЧВК «Вагнера» двумя авиарейсами вылетели в Москву из Банги — столицы Центральноафриканской Республики. Еще один самолет планировал вылететь в ту же сторону. Наемники ЧВК «Вагнер» в ЦАР занимались, в частности, добычей золота и алмазов, также их услугами для личной охраны пользуется руководство республики.

Мятеж, возглавленный основателем ЧВК Евгением Пригожиным, вызвал вопросы о перспективах его группы в ЦАР и других частях Африки, а также на Ближнем Востоке. Тем более что разделить государственные интересы и личные проекты Пригожина в Африке непросто — за годы работы они довольно тесно переплелись между собой, отмечал в комментарии TRT на русском эксперт Российского совета по международным отношениям Кирилл Семенов.

Газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в Москве с 1 июля. По данным издания, вместе с командирами ЧВК он был приглашен в Кремль, где должен был встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Росгвардии Виктором Золотовым и директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин 29 июня в Кремле встречался с командирами и руководством ЧВК «Вагнера», в том числе с Евгением Пригожиным.

«Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны», — сказал Песков.

«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего», — добавил Песков.

Активность в Африке

Деятельность ЧВК «‎Вагнера»‎ в Африке заметно расширилась в последние годы, особенно в Судане, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Ливии, где российские наемники защищают инвестиции Пригожина, которого считают близким союзником президента РФ Владимира Путина. В 2022 году США обвинили наемников «‎Вагнера»‎ в эксплуатации природных ресурсов в ЦАР, Мали, Судане и других частях континента. За время участие в войне России с Украиной эта ЧВК еще больше расширила свою сеть наемников в ЦАР, где она зарабатывает за счет добычи полезных ископаемых. Ее прибыль на этом поприще, как сообщается, достигла $1 млрд.

Инициативная группа «Все внимание на Вагнера» (All Eyes on Wagner) в 2022 году провела свое расследование на основе данных из открытых источников и выяснила, что ЧВК «‎Вагнер» ‎получила 30-летнее разрешение на ведение лесного хозяйства в районе бассейна реки Конго — это один из самых значительных участков неосвоенного тропического леса в мире.

В отчете группы говорится: наемники Пригожина контролировали город Бода в ЦАР к тому времени, когда лесозаготовительная компания Bois Rouge выиграла тендер на концессию на лесное хозяйство в 2021 году. А расположенная в Санкт-Петербурге компания Bois Rouge имеет связи с лицами, близкими к Пригожину.