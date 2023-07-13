В Ираке на грани исчезновения оказались месопотамские болота.

На юге Ирака исчезают знаменитые месопотамские болота, внесенные в список ЮНЕСКО за биоразнообразие и древнюю историю. Засуха, которая длится там уже третий год, сокращение потоков воды вдоль Тигра и Ефрата – стали причиной экологической катастрофы. #trtнарусском #ирак #юнеско #климат #засуха #трт #новости #болота #рекатигр #ефрат