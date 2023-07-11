В рамках поминальной церемонии 11 июля 2023-го по случаю 28-й годовщины со дня геноцида в Сребренице были захоронены останки еще 30 жертв геноцида в Сребренице.

Самая молодая жертва геноцида, преданная земле сегодня, — Эльвир Салчинович. На момент гибели ему было всего 15 лет. Самый старший — Незир Муминови, был убит в возрасте 65 лет. В итоге на сегодняшний день на мемориальном кладбище в Поточари захоронена 6751 жертва геноцида.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв геноцида в Сребренице и назвал трагические события «черным пятном» в истории человечества.

«В 28-ю годовщину Геноцида в Сребренице, который стал «черным пятном» в истории человечества, выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв, всем братьям боснийцам. Мы не забудем и не допустим забвения событий в Сребренице, — говорится в публикации турецкого лидера в соцсетях.

В беседе с «Анадолу» глава Института Боснии и Герцеговины по вопросам лиц, пропавших без вести, Муйо Хадзиомерович сообщил, что на сегодняшний день подтверждены личности 7757 жертв геноцида. По его словам, после геноцида в Сребренице из массовых захоронений было извлечено 12 469 костных останков. Идентификация, анализ ДНК и исследования продолжаются. «Процесс не завершен. Мы пытаемся добраться до останков 797 человек, убитых в Сребренице», — отметил Хадзиомерович.

Глава института сообщил, что, согласно официальным данным, в Сребренице было убито не менее 8 372 человек, напомнив, что сотни детей и женщин погибли при попытке попасть в безопасную зону . «По нашим данным, в Сребренице было убито 563 ребенка и 60 женщин», — указал он.

По словам Хадзиомеровича, раскопки массовых захоронений все еще продолжаются, несмотря на то что прошло 28 лет. «Крупнейшее массовое захоронение обнаружено в Каменице, где были найдены останки 1153 человек. Самое удаленное массовое захоронение было обнаружено в Калиновике, в 200 километрах от Сребреницы. Здесь были найдены останки шести молодых людей из Сребреницы», — сказал Хадзиомерович.

По его словам, анализ ДНК останков 1600 человек проводится в 12 моргах Боснии и Герцеговины. «Мы называем их «безымянными», потому что нет совпадений ДНК и крови», — сказал Хадзиомерович.

Во время войны 1992-1995 гг. в Боснии и Герцеговине бесследно пропало 34 тыс. человек. «Из 34 тыс. пропавших без вести удалось подтвердить 29 704. Утверждается, что в Боснии и Герцеговине до сих пор числятся пропавшими без вести 7500 человек. 80 процентов из них в Боснии и Герцеговине удалось найти. В мире нет другого такого места, где после конфликта было бы найдено такое большое число пропавших без вести. Мы работаем над тем, чтобы поделиться своим опытом с Украиной, Ливией и Азербайджаном», — добавил Хадзиомерович.

Геноцид в Сребренице

Жители Боснии и Герцеговины 11 июля чтят память более 8 тысяч мусульман, убитых в 1995 году в городе Сребреница. Геноцид в Сребренице считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны.

Ежегодно 11 июля останки жертв геноцида после процедуры идентификации личности предаются земле на кладбище в городе Поточари.

СБ ООН в апреле 1993 года объявил Сребреницу зоной безопасности. Однако это не предотвратило массовой резни. Город был захвачен 11 июля 1995 года армией боснийских сербов во главе с Ратко Младичем, приговоренным впоследствии Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. Мирные боснийцы пытались найти защиту у нидерландских миротворцев из ООН, но последние сдали их сербам. Более 8 тысяч боснийцев погибли в лесистой местности, на фабриках и в складских помещениях. Тела убитых боснийцев были погребены в массовых захоронениях.