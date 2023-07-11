Президент Турции дал согласие на вступление Швеции в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом стало известно по итогам переговоров с турецким лидером, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Вильнюсе. #trtнарусском #турция #анкара #эрдоган #нато #швеция #террористы #исламофобия #швециянато #турция2023 #турцияшвеция #коран #мусульмане #турки #новости #новостьдня #НовостиТурции