В 28-ю годовщину Геноцида в Сребренице захоронят останки еще 30 жертв

С раннего утра семьи, друзья, соседи и другие граждане собираются на перезахоронение 30 жертв, убитых летом 1995 года в Сребренице. Жители Боснии и Герцеговины 11 июля чтят память более 8 тыс. погибших мусульман. Геноцид в Сребренице считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны. Идентификация, анализ ДНК найденных тел до сих пор продолжаются. #trtнарусском #босния #сребриница #герцеговина #резня #боснияигерцеговина #боснийцы #жертвы #новостьдня #трт #новости