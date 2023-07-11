ПОЛИТИКА
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В 28-ю годовщину Геноцида в Сребренице захоронят останки еще 30 жертв
С раннего утра семьи, друзья, соседи и другие граждане собираются на перезахоронение 30 жертв, убитых летом 1995 года в Сребренице. Жители Боснии и Герцеговины 11 июля чтят память более 8 тыс. погибших мусульман. Геноцид в Сребренице считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны. Идентификация, анализ ДНК найденных тел до сих пор продолжаются. #trtнарусском #босния #сребриница #герцеговина #резня #боснияигерцеговина #боснийцы #жертвы #новостьдня #трт #новости
геноцид / Others
11 июля 2023 г.
Истории
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