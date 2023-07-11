11 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Улан-Баторе показали красоту национальных костюмов Монголии
В Улан-Баторе состоялся фестиваль национальных костюмов «Дээлтэй Монгол». Он проводится ежегодно в преддверии праздника Наадам. В программе мероприятия — соревнования по конным скачкам, стрельбе из лука и борьбе. #trtнарусском #монголия #культура #новости #костюмы #дээлтэй #монгол #наадам #стрельба #монголы #культура #традиции #монголия2023 #костюмы #трт
В Улан-Баторе показали красоту национальных костюмов Монголии / Others
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