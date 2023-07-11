Все больше стран репатриируют свои золотые резервы, опасаясь санкций, которые страны Запада ввели против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрос центробанков и суверенных фондов, проведенный американской инвестиционной компанией Invesco.

Согласно результатам опроса, 60% респондентов считают, что заморозка Западом почти половины золотовалютных резервов России сделала золото более привлекательным защитным активом. 68% теперь предпочитают хранить свои золотые резервы у себя — против 50% в 2020 году, пишет Reuters.

«Мы хранили [золото] в Лондоне <...> но теперь мы вернули его в свою страну, чтобы держать в качестве актива-убежища и сохранить его в безопасности», — рассказал представитель одного из ЦБ. Всего в опросе приняли участие 85 суверенных фондов и 57 ЦБ. Многие из них «фундаментально» пересматривают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность останутся надолго, указали в Invesco. Больше 85% участников исследования заявили, что в ближайшее 10-летие инфляция будет выше, чем в предыдущее.

При этом некоторые страны, отмечая геополитическую напряженность в сочетании с возможностями на развивающихся рынках, начали отказываться от доллара. 7% заявили, что растущий долг США является негативным фактором для американской валюты, хотя большинство по-прежнему не видят альтернативы ему в качестве мировой резервной валюты. Доля тех, кто рассматривает китайский юань в качестве потенциальной альтернативы, снизилась до 18% — с 29% в прошлом году, сообщили в Invesco.