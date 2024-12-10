ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина приготовила противнику «Ад»
Украина успешно испытала новую ракету «Рута» и начала серийное производство ракеты-дрона «Паляница», заявил Владимир Зеленский
Украина приготовила противнику «Ад»
Ракета-дрон «Ад» / соцсети Владимира Зеленского
10 декабря 2024 г.

Вооруженные силы Украины и украинский военно-промышленный комплекс успешно испытали новую ракету «Рута». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вручения Национальной премии имени Бориса Патона. Технические характеристики новой ракеты пока не разглашаются.

Зеленский также сообщил, что дальнобойная ракета-дрон «Паляница», впервые использованная в боевых условиях в августе 2024 года, запущена в серийное производство.

«Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон «Ад». На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Дальнобойный «Нептун» вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов», — добавил президент.

Зеленский перечислил украинские дроны, которые активно используются на фронте и в тылу противника. Среди них разведывательные дроны «Гор», ночные бомбардировщики «Вампир» и Heavy Shot, FPV-дроны «Колибри» и «Камик», а также дальнобойные устройства «Лютый» и Fire Point-1. Президент отметил, что эти разработки усиливают обороноспособность Украины и приближают справедливый мир.

Ранее, в августе 2024 года, Зеленский заявил о создании и успешных испытаниях первой украинской баллистической ракеты. В начале декабря стало известно, что на вооружение ВСУ поступила первая партия ракет-дронов «Пекло». Технические подробности о новом оружии пока не раскрыты.

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