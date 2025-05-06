Крупнейший профсоюз Норвегии LO призвал суверенный фонд страны — самый успешный инвестфонд в мире стоимостью $1,8 трлн — отказаться от инвестиций в Израиль. В частности, речь идет о том, чтобы заморозить инвестиции в компании, ведущие деятельность на оккупированных Израилем палестинских территориях.

Профсоюз считается самым влиятельным трудовым союзом Норвегии, его призывы редко игнорируют.

Заместитель председателя профобъединения LO Стейнар Крогстад заявил агентству Reuters, что фонд должен разорвать связи с компаниями, действующими в зонах оккупации, поскольку они могут нарушать нормы международного права.

«Это вопрос особой срочности», — отметил он, сославшись на действия Израиля в Газе и на оккупированном Западном берегу.

LO, тесно связанная с правящей Рабочей партией, вместе с 47 другими организациями направила 10 апреля письмо министру финансов Норвегии с требованием вывести активы из компаний, в чьих действиях есть «неприемлемый риск соучастия» в нарушениях прав человека.

Призыв прозвучал на фоне усиленного внимания к портфелю фонда. К концу 2024 года Норвежский суверенный фонд владел акциями 65 компаний, зарегистрированных на тель-Авивской бирже, на сумму $2,1 млрд. Ранее фонд уже отказался от участия в инвестициях в израильскую телекоммуникационную компанию Bezeq из-за подозрений в связях с ультраправыми партиями, еще одна компания находится на рассмотрении.

Этический совет фонда также начал проверку производителей оружия, поставляющих вооружение Израилю. Осло хочет выяснить, нарушают ли эти сделки нормы, запрещающие инвестиции в компании, причастные к серьезным нарушениям законов ведения войны.

Хотя большинство проверенных компаний были признаны соответствующими правилам, совет подчеркнул: действия Израиля в Газе требуют более глубокого анализа.

В мае 2024 года Норвегия официально признала палестинскую государственность, присоединившись к Ирландии и Испании. Премьер-министр Йонас Гар Стере назвал этот шаг поддержкой «умеренных сил» в затяжном и ожесточенном конфликте.



