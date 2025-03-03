ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху ударил по Газе и закрыл гумпомощь
Израиль нанес авиаудар по Хан-Юнусу и продолжил обстрелы севера Газы, одновременно заблокировав ввоз гуманитарной помощи
Нетаньяху ударил по Газе и закрыл гумпомощь
Газа / Reuters
3 марта 2025 г.

Израильские ВВС нанесли авиаудар по Хан-Юнусу, выпустив две ракеты по западной части города. Очевидцы сообщают, что удар пришелся по жилым районам, но информации о жертвах пока нет.

В ночь на 3 марта израильская армия также продолжила артобстрелы в северной части сектора Газа, включая районы Туффах и Джебалия.

Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении ввоза гуманитарной помощи в эксклав, объяснив это тем, что ХАМАС отказался принять американское предложение о продолжении мирных переговоров.

ХАМАС резко осудил решение Нетаньяху, назвав блокировку гуманитарной помощи «военным преступлением» и «ударом по возможному перемирию».

Ранее израильское правительство разрешило призыв 400 тыс. резервистов.

2 марта истек срок действия разрешения на мобилизацию 320 тыс. резервистов, и власти решили увеличить этот лимит. В новом постановлении отмечается, что призыв возможен до 29 мая 2025 года.

По данным Channel 14, правительство приняло это решение, ожидая, что 2025 год станет годом войны, аналогичным 2024-му.

Израильские источники расценивают это как подготовку к возобновлению активных боевых действий в Газе после завершения первого этапа соглашения о прекращении огня и обмена пленными.

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