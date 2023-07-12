Беларусь при поддержке России в ближайшие годы создаст собственный самолет. Его первый полет, как ожидается, состоится уже в 2027 году. Об этом в интервью РБК заявил премьер республики Роман Головченко.

Двухмоторный самолет на 19 мест станет первым за всю историю Беларуси пассажирским воздушным судном местного производства. РФ и Беларусь инвестируют в разработку самолета по 50%, уточнил премьер, но окончательная сумма проекта пока неизвестна. Производство будет серийным.

«Самолет построить — это всегда дело долгое и хлопотное. Тем не менее мы хотим все сделать быстро», — отметил политик.

«Мы поставили перед собой цель саму опытно-конструкторскую работу завершить за три года (к 2026 году), включая изготовление четырех опытных образцов [воздушного судна] и начало летных испытаний», — подчеркнул Головченко.

Самолет для внутренних авиалиний

По словам премьера, самолет будет способен покрывать 1200 км. Судно планируют использовать на региональных авиалиниях, в том числе внутри республики.

Новая модель будет создаваться совместно с Уральским заводом гражданской авиации. Премьер уточнил: в белорусском самолете будут использоваться наработки для новых российских самолетов «Ладога» и «Байкал».

В Беларуси до этого никогда не было авиапроизводства, хотя в стране действуют крупные авиаремонтные предприятия — Минский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в Барановичах. За последний год, на фоне антироссийских санкций, Минск получает все больше заказов от российских производителей на выпуск комплектующих для авиационной промышленности.

Как ранее писал TRT на русском, компании из КНР будут производить электромобили на территории Беларуси. Об этом сообщил министр экономики страны Александр Червяков по итогам визита в Китай.

«Достигнуты договоренности по развитию в Республике Беларусь электротранспорта, ряд компаний дали свое согласие на организацию производства в Беларуси электромобилей», — уточнил политик. Он не уточнил, какие именно модели китайских электрокаров будут собирать в республике.