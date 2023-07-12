Азербайджан будет поставлять сырую нефть в Таджикистан, которую будут перерабатывать на заводе в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Дангара». Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли Таджикистана по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух государств.

«На заседании комиссии в целях выполнения поручений и распоряжений президентов двух стран стороны договорились реализовать конкретные проекты в области укрепления торгово-экономического сотрудничества, создания совместных промышленных предприятий, в том числе на территории свободных экономических зон Республики Таджикистан», — говорится в пресс-службе.

В заседании, которое состоялось в Баку, приняли участие министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Амин Завкизода и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Также стороны обсудили возможность привлечения средств для для реконструкции мощностей Таджикистана в области производства алюминия, а также перспективу импорта глинозема из Азербайджана. Кроме того, были затронуты вопросы предоставления скидки на перевозку по железным дорогам, развития туризма, разведки месторождений Таджикистана и увеличения двустороннего товарооборота.

Это не первое свидетельство о развитии Азербайджаном торгово-экономического сотрудничества со странами Центральной Азии за последнее время.

Как писал TRT на русском, в июне премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время визита в Баку заявил о намерении довести товарооборот с Азербайджаном до $1 млрд. При этом по итогам 2022 года товарооборот двух стран вырос на 40% и превысил $460 млн. По итогам 4 месяцев текущего года взаимная торговля выросла на 40% по сравнению с прошлогодними показателями и составила $185 млн.