Британская оборонная компания BAE Systems получила от правительства Великобритании заказ на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов. Сумма контракта — £280 млн ($361 млн), но может вырасти до £400 млн ($516 млн). Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

Боеприпасы калибра 155-мм — стандартные для большинства гаубиц НАТО — артиллерийских установок большой дальности, включая американскую M777 и французскую Caesar. Обе системы Запад уже поставил Украине. ЕС весной одобрил план по поставке Киеву 1 млн таких снарядов со своих складов. План подразумевает последующее пополнение европейских запасов за счет дополнительного производства.

«‎‎Огромный спрос на боеприпасы и взрывчатые вещества со стороны украинских вооруженных сил истощил запасы западного правительства и превратился в испытание промышленных производственных мощностей Европы», уточняет FT.

Руководители оборонных предприятий неоднократно предупреждали, что им нужны твердые контракты с правительствами, чтобы иметь возможность инвестировать значительные суммы, необходимые для расширения производственных мощностей, отмечает газета.

Исполнительный директор BAE Чарльз Вудберн заявил, что инвестиции от правительства позволят компании «значительно увеличить производство и сохранить жизненно важные суверенные возможности по поставке передовых боеприпасов, создавая и поддерживая высококвалифицированные рабочие места по всей Великобритании».

Споры вокруг кассетных боеприпасов

По данным FT, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Вильнюс на саммит призовет членов НАТО нарастить расходы на оборону до 2% ВВП. Минобороны Великобритании заключило контракт с BAE в рамках другого 15-летнего соглашения, общая сумма которого составляет более £2,4 млрд. BAE Systems выпускает воздушные суда, боевые машины, артиллерийские системы, ракетные пусковые установки, средства радиоэлектронной борьбы и др.

Украина начала контрнаступление в начале июня. В июле президент США Джо Байден заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку снарядов. Вашингтон, как уточнил глава Белого дома, не может восполнить этот дефицит. Поэтому США решили на временной основе передать Украине кассетные боеприпасы.

Великобритания выступила против этого решения. В частности, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что не одобряет использование таких снарядов. Он напомнил: Лондон участвует в Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов (США, Россия и Украина ее не подписывали).

Как ранее писал TRT на русском, Великобритания поставила Украине 17 машин быстрого реагирования для тушения аэродромов. Техника предоставлена Королевскими военно-воздушными силами, пожарно-спасательной службой оборонного ведомства и правительством Уэльса.

Украинские пожарные уже провели недельные учения в британском Виттеринге для ознакомления с техникой. Министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что эти машины повысят возможности Киева по защите инфраструктуры в условиях ракетных и беспилотных атак.