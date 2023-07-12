ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская полиция избила журналиста во время протеста
Израильские полицейские силой повалили журналиста на землю в Хайфе во время акции против правительственной судебной реформы. Протесты в Израиле вспыхнули с новой силой после того, как Кнессет в ночь на 11 июля утвердил в первом чтении первый из законопроектов. #trtнарусском #израиль #журналист #сми #насилие #свобода #свободаслова #палестина #силовики #сионизм #новостимира #новостьдня #трт #новости #полиция
Израильская полиция избила журналиста во время протеста / Others
12 июля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us