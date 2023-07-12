Израильская полиция избила журналиста во время протеста

Израильские полицейские силой повалили журналиста на землю в Хайфе во время акции против правительственной судебной реформы. Протесты в Израиле вспыхнули с новой силой после того, как Кнессет в ночь на 11 июля утвердил в первом чтении первый из законопроектов. #trtнарусском #израиль #журналист #сми #насилие #свобода #свободаслова #палестина #силовики #сионизм #новостимира #новостьдня #трт #новости #полиция