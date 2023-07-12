Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление Узбекистану кредита в размере $125 млн с целью модернизации сетей электропередачи, улучшения их эффективности и развития возобновляемых источников энергии. Об этом сообщила пресс-служба АБР.

Инициатива получила название «Цифровизация для декарбонизации — Проект по улучшению сети передачи электроэнергии». Она предполагает модернизацию 12 линий электропередач в семи регионах — Бухарской, Ферганской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ташкентской областях. Общая протяженность сетей, которые будут реконструировать, — около 359 км.

Проект также будет финансировать реконструкцию и модернизацию четырех 220-киловольтных подстанций в Файзабаде, Оби-Хаёте, Зафаре и Заравшане для увеличения их мощности и удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей в энергии.

«Проект поможет Узбекистану удовлетворить растущий спрос на надежную и доступную электроэнергию, поддерживая при этом переход страны к «зеленой» и низкоуглеродной экономике», — заявил гендиректор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Это не первый случай за последнее время, когда Ташкент стремится провести инфраструктуру модернизацию с привлечением иностранных партнеров. Как писал TRT на русском, в июле был запущен кратчайший железнодорожный маршрут между Узбекистаном и Китаем для транспортировки грузов «Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент». Он позволяет доставлять товары из китайского городского округа Ланфан до столицы Узбекистана за 12 дней.