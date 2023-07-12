В нынешнем июне число корпоративных банкротств на территории ФРГ выросло до самого высокого уровня с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Института экономических исследований Галле (IWH).

В сравнении с маем 2023-го количество корпоративных банкротств подскочило на 16% и достигло 1050, а если сравнивать с июнем прошлого года, то рост составил 48%. При этом количество банкротств в июне 2023 года было на 11% выше, чем в среднем в июне в 2016-2019 годах.

Для рядовых работников закрытие крупных работодателей приводит к регулярным потерям заработной платы. Анализ IWH показывает, что в июне такие проблемы затронули 15 400 рабочих. Это максимальное значение с августа 2020 года.

Для своего анализа институт IWH проанализировал информацию о неплатежеспособности компании в судебных реестрах Германии. Благодаря своему многолетнему опыту, накопленному в исследовании соответствующих вопросов, IWH считается одним из ведущих учреждений в области банкротства в стране.

Это не первый случай экономических сложностей, зафиксированных в ФРГ в последнее время. Как писал TRT на русском, Германия на фоне других стран ЕС начала терять популярность среди зарубежных квалифицированных рабочих, предпринимателей и стартапов. В соответствующем рейтинге ФРГ опустилась на три позиции по сравнению с предыдущим исследованием 2019 года и заняла 15-е место.

В рейтинге привлекательности для предпринимателей-иностранцев ФРГ упала с 6-го на 13-е место, а также заняла лишь 12-е место в категории привлекательности для стартапов.

Также в конце 2022 года газета Bild отмечала, что ФРГ не сможет выполнить план министра экономики Роберта Хабека по выработке 80% электроэнергии за счет возобновляемых источников к 2030 году. По словам опрошенных изданием экспертов, план министра «обречен на провал».