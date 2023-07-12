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Израильтяне устроили многотысячный митинг в аэропорту
Тысячи жителей Израиля собрались в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион на акцию протеста против законопроекта, ограничивающего полномочия Верховного суда. Накануне он был принят в первом чтении. Израильская оппозиция считает, что судебную реформу затеял премьер-министр Нетаньяху для того, чтобы избежать приговора по делу о коррупции, в которой обвиняют главу правительства. #trtнарусском #израиль #протесты #аэропорт #реформа #судебнаяреформа #трт #новости #новостьдня #тельавив #иерусалим #бенгурион #законопроект #оппозиция #израильтяне #нетаньяху
Израильтяне устроили многотысячный митинг в аэропорту / Others
12 июля 2023 г.
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