Очевидцы сняли на видео смерч у берегов Сочи

Над акваторией Черного моря рядом с побережьем Сочи возник смерч. До города он не дошел, но сразу после него на Сочи обрушился град. Штормовое предупреждение в регионе действует уже несколько суток. #trtнарусском #сочи #смерчь #россия #море #трт #новости #shorrts