ПОЛИТИКА
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Очевидцы сняли на видео смерч у берегов Сочи
Над акваторией Черного моря рядом с побережьем Сочи возник смерч. До города он не дошел, но сразу после него на Сочи обрушился град. Штормовое предупреждение в регионе действует уже несколько суток. #trtнарусском #сочи #смерчь #россия #море #трт #новости #shorrts
Над акваторией Черного моря рядом с побережьем Сочи возник смерч. До города он не дошел, но сразу после него на Сочи обрушился град. Штормовое предупреждение в регионе действует уже несколько суток. / Others
12 июля 2023 г.
Истории
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