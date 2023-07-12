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Видео момента жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Могадишо
На камеры видеонаблюдения попала жесткая посадка самолета с 34 пассажирами в международном аэропорту Могадишо 11 июля. Судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы. О погибших не сообщается. Расследование продолжается. #trtнарусском #сомали #авиакатастрофа #могадишо #самолет #крушение #авиакрушение #аэропорт #посадка #трт #новости #shorts
Видео момента жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Могадишо / Others
12 июля 2023 г.
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