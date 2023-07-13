ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эксперт: FETÖ в Турции была неприкасаемой из-за поддержки США
Лидер секты FETÖ Фетуллах Гюлен и его деятельность в Турции долгие годы находились под защитой американских спецслужб. Благодаря этому секта проникла во все структуры страны. Об этом в интервью ТRТ на русском рассказала Айнур Ногаева, приглашенный из Казахстана профессор Университета Бинали Йылдырым. #trtнарусском #турция #террор #секта #гюленисты #гюлен #спецслужбы #профессор #трт #новости #новостьдня
Эксперт: FETÖ в Турции была неприкасаемой из-за поддержки США / Others
13 июля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us