Эксперт: FETÖ в Турции была неприкасаемой из-за поддержки США

Лидер секты FETÖ Фетуллах Гюлен и его деятельность в Турции долгие годы находились под защитой американских спецслужб. Благодаря этому секта проникла во все структуры страны. Об этом в интервью ТRТ на русском рассказала Айнур Ногаева, приглашенный из Казахстана профессор Университета Бинали Йылдырым. #trtнарусском #турция #террор #секта #гюленисты #гюлен #спецслужбы #профессор #трт #новости #новостьдня