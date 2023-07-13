13 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Мост превратился в водопад из-за непрекращающихся ливней в Китае
Редкие кадры падения воды с моста в реку недалеко от китайского города Гуйси сняли очевидцы. Из-за проливных непрекращающихся дождей китайская провинция Сычуань оказалась под угрозой затопления.Более 40 тысяч местных жителей эвакуированы из зоны наводнения. #trtнарусском #китай #ливни #водопад #мост #трт #новости #shorts
Мост превратился в водопад из-за непрекращающихся ливней в Китае / Others
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