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Мост превратился в водопад из-за непрекращающихся ливней в Китае
Редкие кадры падения воды с моста в реку недалеко от китайского города Гуйси сняли очевидцы. Из-за проливных непрекращающихся дождей китайская провинция Сычуань оказалась под угрозой затопления.Более 40 тысяч местных жителей эвакуированы из зоны наводнения. #trtнарусском #китай #ливни #водопад #мост #трт #новости #shorts
Мост превратился в водопад из-за непрекращающихся ливней в Китае / Others
13 июля 2023 г.
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