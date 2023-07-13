Россия и Беларусь планируют начать создание совместного медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития РФ (Минцифры).

В ведомстве уточнили: некоторые вопросы медиахолдинга должен решить Высший госсовет Союзного государства. Его заседание состоится в 2024 году. «‎Планируем начать реформирование СМИ Союзного государства уже в этом году. Однако для решения ряда вопросов, связанных с созданием медиахолдинга Союзного государства, необходимо решение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого состоится в следующем году»‎, — сообщили в Минцифры.

Там не уточнили, как именно будет проходить реформирование СМИ двух государств. По данным Министерства, план создания медиахолдинга уже согласовали профильные ведомства Беларуси и РФ.

Ранее министр информации Беларуси Владимир Перцов заявил, что представители двух стран уже проработали детальный план создания медиахолдинга. Это будет единая медиакомпания, которая объединит все ресурсы Союзного государства. Ее целью будет продвижение информационной повестки этого союза.

В начале апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что медиахолдинг нужен, чтобы «‎‎не проиграть битву за умы и сердца».

Как ранее писалTRT на русском, Минск при поддержке Москвы в ближайшие годы создаст собственный самолет. Его первый полет, как ожидается, состоится уже в 2027 году. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко. Двухмоторный самолет на 19 мест станет первым за всю историю Беларуси пассажирским воздушным судном местного производства. РФ и Беларусь инвестируют в разработку самолета по 50%, уточнил премьер, но окончательная сумма проекта пока неизвестна. Производство будет серийным.