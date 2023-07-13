Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля заявил, что Франция поставит Украине крылатые ракеты SCALP. Это оружие с дальностью полета 250 км, уточняет агентство Reuters.

В мае аналогичные дальнобойные ракеты Киеву направила Великобритания — ее Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Макрон уточнил, что решил увеличить военную помощь Украине, чтобы помочь ей в контрнаступлении. Свое решение президент Франции озвучил на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Я решил увеличить поставки оружия и техники, чтобы дать украинцам возможность нанести глубокий удар», — заявил Макрон, отказавшись уточнить, сколько ракет будет отправлено.

Дипломатический источник Reuters отметил: речь идет о поставке 50 ракет SCALP, произведенных европейским производителем MBDA. Ракеты будут поступать из имеющихся французских запасов.

Ранее Париж уже поставил Украине переносные зенитные ракеты Mistral и ракеты малой дальности Crotale — они используются для перехвата низколетящих ракет и самолетов. Собеседник Reuters также уточнил: ракеты SCALP будут установлены на украинские военные самолеты. Украина уже несколько месяцев просит ракеты большей дальности, но США — основной поставщик оружия Киева — до сих пор не дали согласия на их поставку.

Как поставка SCALP изменит ход боевых действий?

Как пишет российская газета РБК со ссылкой на опрошенных экспертов, поставки SCALP вряд ли изменят ход конфликта. Собеседники издания называют французские ракеты аналогом британских Storm Shadow. Они уточняют: Россия уже научилась бороться с этим видом вооружений.

«Фактически это вариант для ВВС Франции тех же самых ракет Storm Shadow, что уже Великобритания передает Украине. То есть данные ракеты являются совместной разработкой и для ВВС Великобритании они выпускались как Storm Shadow, а для ВВС Франции как SCALP-EG», — цитирует РБК военного эксперта Юрия Лямина.

«Производитель [у ракет] один — компания MBDA, и характеристики одни и те же», — уточнил научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Эксперт уточнил: заявленная дальность ракет 250 км есть лишь у экспортного варианта SCALP. По его словам, «сейчас Франция передает эти крылатые ракеты из собственных вооруженных сил».

«Таким образом, там реальная дальность может до 560 км составлять», — отметил Крамник. Ракеты SCALP предназначены для поражения целей, в том числе прикрытых системами ПВО. Эксперт отметил: французские ракеты малозаметны, это «достаточно сложная цель».

«Для этого они создавались так, чтобы уменьшить их заметность для РЛС, чтобы они могли лететь на предельно малых высотах и т.д. То есть цель сложная, но их тоже можно уничтожать, и примеры уничтожения переданных британцами ракет Storm Shadow нашими средствами ПВО уже были, а как я уже отметил, французский SCALP — это практически такая же ракета», — констатировал Лямин.

Не для ударов по территории РФ

Президент Макрон на саммите НАТО также пояснил: поставка SCALP будет соответствовать политике Франции по оказанию помощи Украине в защите ее территории. Париж, как пишет Reuters, получил от Киева заверения в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут запускать ракеты по целям на территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что еще нужно «прояснить и выяснить, о каком именно радиусе [поражения] идет речь».

«Это [поставка дальнобойных ракет], с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — заключил Песков.

Как ранее писал TRT на русском, НАТО не будет поставлять Украине истребители F-16 американского производства до завершения контрнаступления. Об этом в конце июня заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Представитель альянса отметил: пока блок не может обучать украинских пилотов и технических специалистов для обслуживания истребителей — «это невозможно до этого контрнаступления».

«Он [вопрос поставок F-16] не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — уточнил Бауэр.