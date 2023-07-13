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Президент Эрдоган: вопрос ратификации вступления Швеции в НАТО решится осенью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что внесет в парламент законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО на осенней сессии, которая начнется 1 октября. Ранее в ходе переговоров Стокгольм подтвердил, что не будет поддерживать террористические организации ОНС/РПК и FETÖ. #trtнарусском #турция #анкара #эрдоган #нато #швеция #shorts #исламофобия #швециянато #турция2023 #турцияшвеция #коран #мусульмане #турки #новости #новостьдня #НовостиТурции #литва #вильнюс
Президент Эрдоган: вопрос ратификации вступления Швеции в НАТО решится осенью / Others
13 июля 2023 г.
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