Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Вильнюса без громкой победы, однако Киев может записать итоги саммита себе в актив. В коммюнике по итогам встречи союзники обещали «поддержать Украину в проведении реформ на пути к будущему членству» и с уверенностью отмечают, что «будущее Украины — это НАТО». Однако, согласно тексту, реальные шаги будут сделаны лишь тогда, «когда союзники договорятся и будут выполнены условия». Как отметили многие журналисты, освещавшие саммит, это во многом повторяет то, что было сказано еще в 2008 году — на саммите НАТО в Бухаресте.

Однако отличие все же было — и существенное. «Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласовали решение об отмене процедуры Плана действий для членства», — сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Иными словами, когда процедура вступления Украины в НАТО будет запущена, она будет проведена в ускоренном формате, без лишних бюрократический проволочек.

Владимир Зеленский первоначально не стал скрывать, что разочарован таким результатом. «Я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по поводу приглашения, а не по поводу членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины, и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка про «условия» даже для приглашения Украины — заявил он. — Это похоже на отсутствие готовности и приглашать Украину в НАТО, и сделать ее членом Альянса».

Действительно, пока Альянс решил ограничиться просто созданием новой диалоговой площадки с Киевом — Совета Украина-НАТО. Это «новый совместный орган, где союзники и Украина заседают как равные члены, чтобы расширить политический диалог, вовлеченность, сотрудничество и евроатлантические устремления Украины для членства в НАТО». Первое заседание совета прошло уже 12 июля — на второй день саммита.

«Это исторический момент, Украина и страны НАТО сидят бок о бок, чтобы обсуждать общее видение евроатлантической безопасности», — заявил Йенс Столтенберг в коротком вступительном слове.

Он пообещал Зеленскому «расширить военную поддержку, чтобы помочь Украине освободить свои земли и сдерживать будущую агрессию России». «Я просто добавлю одно предложение к словам генерального секретаря, которые очень важны в отношении Совета, что это не инструмент участия, а инструмент интеграции в духе, присущем НАТО», — ответил Владимир Зеленский, видимо, чтобы подбодрить своих соотечественников. Далее заседание продолжилось в закрытом режиме.

Прямо на саммите НАТО лидеры стран G7 провели собственную встречу, на которой приняли отдельную декларацию о поддержке Украины. В ней крупнейшие экономики мира обещают Киеву помочь «обеспечить устойчивую силу, достаточную для защиты Украины сейчас и сдерживания российской агрессии в дальнейшем» за счет поставок современных вооружений, развития украинской военной промышленности, подготовки украинских военных, предоставления разведданных и совместного противодействия угрозам в киберпространстве.

В других пунктах говорится о поддержке украинской экономики и «обеспечении технической и финансовой поддержки для срочных нужд Украины, вызванных войной». «В случае будущих вооруженных атак стороны России, мы инициируем немедленные консультации с Украиной, чтобы определить следующие необходимые шаги», — решили добавить авторы документа. Еще одно обещание касается судьбы российских активов, замороженных в западных юрисдикциях после начала войны — их не вернут, «пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине».

Этого было достаточно, чтобы вызвать резкий комментарий Москвы. «Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным, потому что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации».

Наконец, к результатам саммита в Вильнюсе можно отнести многочисленные двусторонние встречи, которые Владимир Зеленский успел провести с западными лидерами. Он побеседовал с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Великобритании Риши Сунаком и другими. Судя по заявлениям Владимира Зеленского по итогам второго дня саммита, его настроение заметно улучшилось.

«Что мы получили от саммита? Поддержку лидеров и недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО, — написал он вечером 12 июля. — Когда это будет? Я считают, что мы будем в НАТО как только ситуация с безопасностью стабилизируется. Простым языком — тогда, когда закончится война. Украину точно пригласят в НАТО, и Украина точно станет членом союза. Ни одной другой мысли я сегодня не слышал».