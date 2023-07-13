ЧВК Вагнер передала Минобороны России более 2 тыс. единиц техники и вооружения

В Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения ЧВК «Вагнер» передали все оружие и боеприпасы. Это более 2 тыс. единиц военной техники и свыше 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов. Сообщается, что часть возвращенной «вагнеровцами» военной техники не применялась в условиях боевых действий. Напомним, после неудачного мятежа в июне 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что его бойцы «возвращаются в полевые лагеря», а он сам, согласно договоренностям, остается в Беларуси. #trtнарусском #россия #вагнер #техника #пригожин #минобороны #трт #новости #shorts