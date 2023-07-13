13 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Украине впервые провели пересадку сердца 6-летнему ребенку
6-летней девочке впервые в Украине пересадили сердце. Уникальную трансплантацию провели в Киеве несмотря на сигналы тревоги. Донором стал четырехлетний мальчик, которому диагностировали смерть мозга, его почки и печень спасли жизни еще двум детям. #trtнарусском #киев #сердце #украина #кардиология #донор #донорство #трт #новости #операция #операциянасердце
В Украине впервые провели пересадку сердца 6-летнему ребенку / Others
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