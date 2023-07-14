ПОЛИТИКА
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Как в парламенте Косово подрались министры и депутаты
Оппозиционный депутат Мергим Луштаку облил водой премьер-министра Альбина Курти во время его выступления в парламенте, где он докладывал о ситуации на севере страны, где большинство населения составляют сербы. Инцидент спровоцировал массовую драку.⠀ #trtнарусском #паника #драка #косово #парламент #депутаты #министры #оппозиция #скандал #трт #сербы #босния #луштаку #курти
Как в парламенте Косово подрались министры и депутаты / Others
14 июля 2023 г.
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