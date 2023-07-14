Канада возобновила переговоры с Турцией об отмене экспортных ограничений в отношении комплектующих для беспилотников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров. Этот шаг рассматривается как одна из нескольких уступок, полученных в обмен на одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО.

Канада приостановила экспорт в Турцию некоторых технологий, связанных с беспилотными летательными аппаратами, в 2020 году после того, как пришла к выводу, что они использовались силами Азербайджана во Второй Карабахской войне.

По словам источника Reuters, по вопросу вступления Швеции в НАТО Турция стремилась к «пакетной сделке». В преддверии саммита альянса в Вильнюсе Анкара, которая уже добилась гарантий по поставкам истребителей F-16, попросила, чтобы в обсуждение был также включен вопрос экспортных ограничений со стороны Канады.

Оттава согласилась возобновить переговоры по этому вопросу при условии, что Турция гарантирует ратификацию заявку Швеции на саммите в Вильнюсе, сказал источник. В результате Канада изложила Турции свою позицию в вопросе правил применения любых экспортируемых канадских технологий и ожидает ответа. Это означает, что переговоры об экспортных ограничениях были разморожены, отмечает источник. При этом введенные Канадой ограничения имели негативные последствия для бизнеса в стране.

Как сообщал TRT на русском, осенью 2021 года канадская компания Telemus Systems объявила о своем банкротстве. Причиной непоправимых убытков для организации стала потеря основного клиента в лице Turkish Aerospace Industries (TAI).