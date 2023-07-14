В Индии мужчина выпрыгнул с третьего этажа горящего торгового центра

В индийском городе Большая Нойда во время пожара в торговом центре один из посетителей выпрыгнул с третьего этажа. Сообщается, что он получил травмы головы и позвоночника. Всего пострадали по меньшей мере 5 человек. Причиной возгорания назвали короткое замыкание. #trtнарусском #индия #большаянойда #пожар #тц #мужчина #трт #новости #shorts