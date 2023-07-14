14 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Путин: Сдержите обещания, и Россия продлит зерновую сделку
Россия подумает над возможностью продления зерновой сделки при условии выполнения данных стране обещаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Срок действия соглашения истекает в понедельник 17 июля. Среди требований Москвы — снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса. #trtнарусском #путин #россия #зерно #зерновойкоридор #трт #новости #сделка
зерно / Others
Истории