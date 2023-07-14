В Зимбабве будут торговать российскими и белорусскими углеродными единицами. Минск и Москва выставят их на бирже в африканской стране, сообщает Bloomberg.

Единицы были созданы в период с 2008 по 2012 год на старом углеродном рынке ООН. Он был создан в соответствии с Киотским протоколом, вступившим в силу в 2005 году.

Каждая углеродная единица — это компенсация за тонну углекислого газа или его эквивалента, который попал в атмосферу. Этот финансовый инструмент могут приобрести компании с вредным производством, вызывающим потепление климата, чтобы компенсировать воздействие своей деятельности.

Белорусско-Африканская ассоциация внешней торговли намерена разместить 2 млн углеродных единиц на бирже Африканского форума рынка добровольных углеродных кредитов (AVCCM), уточняет Bloomberg.

Интересы Беларуси в сделке представляет Джейкоб Зума — бывший президент ЮАР, имевший тесные связи с Россией. Сейчас его судят за коррупцию при продаже оружия европейским компаниям в 1999 году.

Представители Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси в беседе с агентством пояснили: единицы поступают из сибирской лесной программы. Замглавы отдела обслуживания инвесторов белорусского агентства Виталий Жолнерович сообщил Bloomberg, что ассоциация представляет страны бывшего СССР, в том числе Россию.

Углеродные единицы принадлежат российской компании, которая наняла белорусского брокера. Зимбабве хочет разместить на своей бирже более 100 млн углеродных единиц и будет взимать 10% налог. Жолнерович уточнил: санкции Запада, введенные против Москвы и Минска, не помешают сделкам. Bloomberg подчеркивает: ученые критикуют механизм углеродных единиц.

Исследование Стокгольмского института окружающей среды показало: около 75% углеродных кредитов оказались бесполезны. Из-за этого механизма в атмосферу попали дополнительные 600 млн тонн углекислого газа, в основном из России и Украины.

РФ и Беларусь имеют тесные связи с Зимбабве, поясняет агентство. Эти страны находятся под различными санкциями США, Великобритании и ЕС, отмечает Bloomberg.