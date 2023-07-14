Анкара предоставила США все доказательства, необходимые для экстрадиции скрывающегося в Пенсильвании главаря террористической организации FETÖ Гюлена. Об этом в интервью Anadolu сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

По его словам, пакет переданных американской стороне документов не имеет каких-либо недоработок в юридическом плане.

«Переданное досье содержит достаточное количество улик. Но, к сожалению, все наши запросы о выдаче главаря FETÖ не удовлетворяются. И делается это лишь на основе политического решения, юридические основания даже не рассматриваются», — указал глава Минюста Турции. Йылмаз Тунч назвал сложившуюся ситуацию недопустимой.

«Терроризм — общий враг человечества, а любая попытка свержения законно избранной власти — преступление, нацеленное на ущемление воли народа. Весь мир должен сообща вести борьбу против врагов демократии, против террористов», — подчеркнул глава ведомства.

Министр Тунч отметил, что страны, которые позиционируют себя в качестве правовых государств, должны демонстрировать солидарность в противодействии терроризму.

«Это касается не только Соединенных Штатов, но и стран-членов ЕС. В Европейской конвенции о правах человека четко указано, что терроризм угрожает праву на жизнь. Об этом говорится и в Пакте ООН о гражданских и политических правах. Исходя из этого, Турция ожидает экстрадиции членов FETÖ как из США, так и стран Европейского Союза», — добавил глава Минюста.

Тунч сообщил, что на данный момент в Турции задержаны либо осуждены в общей сложности 15 539 лиц, причастных к FETÖ.

«По итогам рассмотрены 289 дел по госперевороту к пожизненному заключению с колониях особо режима приговорены 1634 члена террористической организации. Еще 1366 лица приговорены к пожизненному заключению в условиях общего режима. Еще 1891 подсудимых получили различные сроки тюремного заключения», — рассказал он.

По словам министра, запросы об экстрадиции 1271 террориста Гюлена за последние годы направлены в 112 стран мира. Турции выданы в общей сложности 126 членов преступной организации.

Как ранее писал TRT на русском, FETÖ в Германии и других европейских странах смогла построить целую разведывательную сеть. Так, в ФРГ, по данным разведки, террористическая организация включает 300 ассоциаций, 22 школы, 3 тыс. компаний и новостных порталов.