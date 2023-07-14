ПОЛИТИКА
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Как устроена и функционирует секта Гюлена?
15 июля 2016 года погибли более 250 человек, около двух тысяч получили ранения. В организации попытки переворота Анкара обвинила лидера секты FETÖ Фетуллаха Гюлена, который с 1999 года живет в США. Как Гюлену удалось создать одну из самых влиятельных в мире сект и как она устроена? #trtнарусском #турция #секты #фето #переворот #история #анкара #террористы #гюлен #гюленисты #турция2023 #feto #сша #мусульмане #15июля #турки #новости #новостьдня #НовостиТурции
Как устроена и функционирует секта Гюлена? / Others
14 июля 2023 г.
Истории
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