Как устроена и функционирует секта Гюлена?

15 июля 2016 года погибли более 250 человек, около двух тысяч получили ранения. В организации попытки переворота Анкара обвинила лидера секты FETÖ Фетуллаха Гюлена, который с 1999 года живет в США. Как Гюлену удалось создать одну из самых влиятельных в мире сект и как она устроена? #trtнарусском #турция #секты #фето #переворот #история #анкара #террористы #гюлен #гюленисты #турция2023 #feto #сша #мусульмане #15июля #турки #новости #новостьдня #НовостиТурции