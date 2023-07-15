ПОЛИТИКА
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В Стамбуле показали раздавленный во время попытки переворота в 2016 году автомобиль
В стамбульском районе Ускюдар открыли выставку, посвященную попытке переворота 15 июля 2016 года. Центральным экспонатом стал автомобиль, который заговорщики раздавили танком. В машине находились мать с двумя детьми 7 и 9 лет. #trtнарусском #турция #госпереворот #танки #стамбул #Ускюдар #15июля #выставка #напоминание #секта #военные #люди #спецслужбы #герои #трт #новости #новостьдня #анкара #путч #турция2023 #турки #народ
В Стамбуле показали раздавленный во время попытки переворота в 2016 году / Others
15 июля 2023 г.
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