В Стамбуле показали раздавленный во время попытки переворота в 2016 году автомобиль

В стамбульском районе Ускюдар открыли выставку, посвященную попытке переворота 15 июля 2016 года. Центральным экспонатом стал автомобиль, который заговорщики раздавили танком. В машине находились мать с двумя детьми 7 и 9 лет. #trtнарусском #турция #госпереворот #танки #стамбул #Ускюдар #15июля #выставка #напоминание #секта #военные #люди #спецслужбы #герои #трт #новости #новостьдня #анкара #путч #турция2023 #турки #народ