ПОЛИТИКА
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Что произошло 15 июля 2016 года в Турции?
15 июля в Турции отмечают День демократии и национального единства. Семь лет назад в этот день группа заговорщиков предприняла попытку переворота. Однако миллионы людей не позволили произойти путчу. Рассказываем, как это было. #trtнарусском #турция #15июля #путчисты #путч #деньдемократии #деньнациональногоединства #госпереворот #секта #военные #люди #спецслужбы #герои #трт #новости #новостьдня #анкара #турция2023 #турки #народ
Что произошло 15 июля 2016 года в Турции? / Others
15 июля 2023 г.
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