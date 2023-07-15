Что произошло 15 июля 2016 года в Турции?

15 июля в Турции отмечают День демократии и национального единства. Семь лет назад в этот день группа заговорщиков предприняла попытку переворота. Однако миллионы людей не позволили произойти путчу. Рассказываем, как это было. #trtнарусском #турция #15июля #путчисты #путч #деньдемократии #деньнациональногоединства #госпереворот #секта #военные #люди #спецслужбы #герои #трт #новости #новостьдня #анкара #турция2023 #турки #народ