В Стамбуле на мосту Мучеников 15 июля вывесили флаг Турции

На мосту Мучеников 15 июля в Стамбуле вывесили флаг Турции сегодня - в седьмую годовщину попытки государственного переворота. Рядом с флагом развеваются два баннера с надписями: «Семь лет назад на этом месте 34 человека отдали свои жизни во имя Родины. С милосердием и благодарностью…» и «Во имя страны и нации». #trtнарусском #турция #15июля #мостчерезбосфор #флаг #деньдемократии #деньнациональногоединства #флагтурции #мост #деньпамяти #люди #15июля2016 #герои #трт #новости #новостьдня #анкара #турция2023 #турки #народ