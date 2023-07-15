ПОЛИТИКА
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В Стамбуле на мосту Мучеников 15 июля вывесили флаг Турции
На мосту Мучеников 15 июля в Стамбуле вывесили флаг Турции сегодня - в седьмую годовщину попытки государственного переворота. Рядом с флагом развеваются два баннера с надписями: «Семь лет назад на этом месте 34 человека отдали свои жизни во имя Родины. С милосердием и благодарностью…» и «Во имя страны и нации». #trtнарусском #турция #15июля #мостчерезбосфор #флаг #деньдемократии #деньнациональногоединства #флагтурции #мост #деньпамяти #люди #15июля2016 #герои #трт #новости #новостьдня #анкара #турция2023 #турки #народ
В Стамбуле на мосту Мучеников 15 июля вывесили флаг Турции / Others
15 июля 2023 г.
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