В Стамбуле прошло водное шоу в честь 15 июля

В Стамбуле главное управление по береговой безопасности Турции организовало водное шоу, посвященное 15 июля. Он отмечается в Турции как День демократии и национального единства. В этот день семь лет назад граждане страны предотвратили попытку государственного переворота. Сегодня за водным представлением с берега наблюдали родственники погибших 15 июля 2016 и участники тех событий. #trtнарусском #турция #15июля #босфор #водноешоу #путч #деньдемократии #деньнациональногоединства #госпереворот #люди #герои #трт #новости #новостьдня #стамбул #турция2023 #турки #народ