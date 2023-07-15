ПОЛИТИКА
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В Стамбуле прошло водное шоу в честь 15 июля
В Стамбуле главное управление по береговой безопасности Турции организовало водное шоу, посвященное 15 июля. Он отмечается в Турции как День демократии и национального единства. В этот день семь лет назад граждане страны предотвратили попытку государственного переворота. Сегодня за водным представлением с берега наблюдали родственники погибших 15 июля 2016 и участники тех событий. #trtнарусском #турция #15июля #босфор #водноешоу #путч #деньдемократии #деньнациональногоединства #госпереворот #люди #герои #трт #новости #новостьдня #стамбул #турция2023 #турки #народ
В Стамбуле прошло водное шоу в честь 15 июля / Others
15 июля 2023 г.
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