Кадры повреждений Крымского моста

На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение. Сообщается, что на пролетах повреждено дорожное полотно. По версии Национального антитеррористического комитета (НАК) России, атака на Крымский мост совершена двумя украинскими надводными дронами. Киев не комментирует инцидент. ЧП произошло ночью в районе 145-ой опоры со стороны Кубани. Погибли мужчина и женщина из Белгородской области, их дочь пострадала.