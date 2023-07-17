За первые шесть месяцев 2023 года криптомошенники по всему миру украли $600 млн. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года, пишет газета «‎Известия»‎.

Издание ссылается на исследование сервиса безопасности криптоактивов ШАРД. Газета отмечает: число крупных краж осталось на том же уровне, что и в прошлом году. Но ущерб снизился. Это произошло во многом потому, что правоохранительные органы в разных странах ужесточили контроль за оборотом цифровой валюты, считает директор по стратегическому развитию компании «КоинКит» Станислав Рождественский.

Затрудняет проведение преступных схем и развитие инструментов KYC (Know Your Client, «‎знай своего клиента»‎), а также развитие AML (Anti-Money Laundering, «‎‎борьба с отмыванием денег»).

Эксперты отмечают: планы мошенников становятся более предсказуемыми — поэтому их проще отслеживать.

По данным ШАРД, у злоумышленников появилась новая тактика. Они начали вступать в переговоры с владельцами пострадавшего от хакерской атаки сервиса. Мошенники предлагают вернуть украденные деньги за «небольшое вознаграждение» и обещание не обращаться в полицию.

Эта тенденция также может быть связана с деятельностью «белых хакеров». Так называют тех, кто хочет показать уязвимость криптосервисов, а не присвоить чужие деньги, отмечает директор по расследованиям ШАРД Григорий Осипов.

Еще одна причина такой тактики — хакерам чаще всего выгоднее договориться с администрацией взломанного ресурса, чем «попасть в руки» правоохранительных органов.

Как ранее писал TRT на русском, хакеры из Северной Кореи за последние пять лет украли более $3 млрд в результате криптоатак.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), похищенные средства хакеры передают правительству Пхеньяна. Эти деньги помогли властям КНДР профинансировать около 50% программы КНДР по запуску баллистических ракет, уточнили собеседники WSJ.