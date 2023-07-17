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Охотник на змей из Флориды голыми руками поймал шестиметрового питона
Вот так темного тигрового питона длиной 5,79 метра голыми руками поймал американский охотник на змей. Сообщается, что это самое длинное пресмыкающееся, когда-либо пойманное в истории Флориды. Так как этот вид угрожает местной экосистеме, питона убили. #trtнарусском #флорида #питон #змеи #сша #рептилии #змея #охотник #трт #новости
Охотник на змей из Флориды голыми руками поймал шестиметрового питона / Others
17 июля 2023 г.
Истории
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